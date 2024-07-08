Войнаровски сообщил, где продолжит карьеру Хейвуд Хайсмит

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, где продолжит карьеру 27-летний американский профессиональный баскетболист НБА Хейвуд Хейсмит.

«Свободный агент Хейвуд Хайсмит подписал двухлетний контракт на сумму $ 11 млн, чтобы вернуться в «Майами Хит», как сообщил мне его агент Джерри Дайанис. Хайсмит проявлял значительный интерес к лиге, но остался во франшизе, которая превратила его в игрока НБА», — заявил Войнаровски в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем сезоне-2023/2024 Хейвуд провёл за «Хит» 68 игр, набирая за игру в среднем 6,2 очка, 3,2 подбора, 1,1 передачи и 0,5 блок-шота за матч.

После того как Хайсмит не был выбран на драфте НБА 2018 года, он подписал контракт с Delaware Blue Coats из Лиги развития НБА. В 21 матче он набирал в среднем 13,7 очка за игру.