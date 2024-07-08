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Зубац и Шарич подрались в греческом баре с посетителями и охраной

Зубац и Шарич подрались в греческом баре с посетителями и охраной
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Хорватские баскетболисты, выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Ивица Зубац («Лос Анджелес Клипперс») и Дарио Шарич («Денвер Наггетс») вступили в драку с посетителями и охраной греческого бара.

Через несколько часов после того, как Хорватия уступила сборной Греции в финальной игре квалификации к Олимпийским играм, Зубац и Шарич направились в ночной бар недалеко от Афин.

На видео, снятом в пляжном баре Bolivar в 5:30 по местному времени, тяжёлый форвард «Клипперс» вступает в драку с кем-то из посетителей бара и сотрудники безопасности набрасываются на него, пытаясь схватить его сзади.

Права на видео принадлежат TMZ. Посмотреть его можно на YouTube-канале TMZSports.

Дарио Шарич в этот момент бросается в толпу, чтобы попытаться помочь Зубацу, но его толкает другой сотрудник и роняет на землю, забирая в удушающий приём. В этот момент мужчина из службы безопасности кричит на Зубаца и просит его успокоиться, после чего игрок «Клипперс» отступает назад с поднятыми руками.

Причины произошедшего конфликта до сих пор неизвестны, полиции на месте происшествия не было.

Олимпийские игры (м) — квалификация . Финал
07 июля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Хорватия
Окончен
69 : 80
Греция
Хорватия: Зубац - 19, Хезонья - 15, Дрежняк - 15, Шарич - 14, Смит - 4, Дрежняк - 2, Филипович, Капуста, Крушлин, Враньеш, Бранкович, Накич
Греция: Адетокунбо - 23, Папаяннис - 19, Калатес - 14, Папаниколау - 8, Уолкап - 6, Толиопулос - 5, Ларенцакис - 3, Митоглу - 2, Мораитис, Калаицакис, Харалампопулос, Адетокунбо
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