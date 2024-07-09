Команда из лучших игроков Лиги развития НБА проведёт два выставочных матча с «Мегой»

Команда, состоящая из лучших игроков Лиги развития НБА, проведёт два выставочных матча с сербской командой «Мега» в Санта-Круз (США) в рамках третьего осеннего турнира. Игры пройдут в сентябре. Об этом сообщает NBA G League на своём сайте.

Бывшими игроками команды «Мега» являются чемпион НБА 2023 года Никола Йокич из «Денвер Наггетс» и форвард «Майами Хит» Никола Йович.

Напомним, «Оклахома-Сити Блю», являющаяся фарм-клубом «Оклахома-Сити Тандер» из НБА, стала чемпионом Лиги развития минувшего сезона. В финальной серии команда победила «Мэн Селтикс» (2-1). Для фарм-клуба «Тандер» этот титул стал первым в истории в рамках G-Лиги. Первая игра финала закончилась победой «Селтикс», однако игроки «Блю» выиграли два следующих матча.