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Пол Джордж назвал условие, при котором Томпсон мог бы не покинуть «Голден Стэйт»

Пол Джордж назвал условие, при котором Томпсон мог бы не покинуть «Голден Стэйт»
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Лёгкий форвард и новичок «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж рассказал, как мог оказаться в «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнее межсезонье. Ранее Джордж покинул «Лос-Анджелес Клипперс», за который выступал с 2019 года. Клэй Томпсон после ухода из «Голден Стэйт» стал игроком «Даллас Маверикс».

«Всё было более чем реально. Сделка была близка к завершению. Судя по тому, что я слышал, они сильно хотели видеть меня в команде. Я мог бы идеально вписаться в компанию Дрэймонда Грина и Стефена Карри. Клэй Томпсон, вероятно, остался бы.

Была возможность пожить поближе к дому, на Западном побережье, и это был беспроигрышный вариант. Но в конечном счёте сделка не состоялась. Думаю, «Клипперс» не захотели пойти на предложение «Уорриорз», — сказал Джордж в своём подкасте.

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