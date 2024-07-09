«Зенит» объявил об уходе американца Джувэна Моргана

27-летний форвард Джувэн Морган покинул «Зенит» по окончании срока контракта. Об этом информирует пресс-служба петербургского клуба.

Игрок присоединился к «Зениту» в апреле 2024 года перед началом плей-офф Единой лиги ВТБ. Морган принял участие в 16 матчах турнира, в которых в среднем набирал 7,6 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,6 передачи.

В минувшем сезоне Единой лиги «Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В полуфинале подопечные Хавьера Паскуаля встречались с московским ЦСКА и уступили в серии со счётом 2-4. В матче за третье место петербуржцы одолели краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Недавно «Зенит» объявлял об уходе форварда Бояна Дублевича по окончании срока действия контракта.

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