Канадец Диллон Брукс высказался о сборной США перед ОИ в Париже

Лёгкий форвард сборной Канады и «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс дал комментарий по поводу предстоящего участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Канадцы сыграют с национальными командами Австралии, Греции и Испании.

«Я буду готов. Сборная Канады будет готова, и мы будем делать всё возможное. Сейчас я мотивирован и рад, что за США сыграют новые игроки. Мы сможем проверить свои силы. Думаю, будет весело. Я рад, что Леброн и Стефен Карри взяли на себя обязательство. Так что давайте посмотрим. Талант против таланта. Мы просто будем действовать в свою силу и вносить коррективы по мере необходимости», — приводит слова Брукса New York Times.

Сборная Канады является бронзовым медалистом чемпионата мира 2023 года. В матче за третье место канадцы обыграли сборную США.

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