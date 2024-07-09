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Эмбиид ответил, что общего между Карри и Леброном, после тренировок с ними в сборной США

Эмбиид ответил, что общего между Карри и Леброном, после тренировок с ними в сборной США
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Центровой сборной США Джоэл Эмбиид поделился мнением об участии в тренировочном лагере национальной команды. В настоящий момент американцы готовятся к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«Когда играешь с одними из величайших игроков всех времён, испытываешь приятные ощущения. Необходимо приспосабливаться. У каждого здесь высокий баскетбольный IQ, так что многое даётся легко. Когда играешь с кем-то вроде Стефена Карри, всё, что тебе нужно сделать, это дать ему свободу действий, и дальше он либо будет атаковать сам, либо откроет возможность для меня или кого-то ещё. То же самое могу сказать и о Леброне», — сказал Эмбиид во время выступления на пресс-конференции.

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