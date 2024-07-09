Джоэл Эмбиид: меня не волнует Йокич

Центровой сборной США Джоэл Эмбиид высказался о предстоящем участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Американцы сыграют в одной группе с национальными командами Сербии, Южного Судана и Пуэрто-Рико.

«Меня не волнует Йокич. Я играю за свою сборную. Главное – сосредоточиться на себе и следить за тем, чтобы каждый был на одной волне. Когда наступит время, мы поймём, на чём нужно сфокусироваться. Но сейчас нужно просто продолжать искать способ, как стать ещё лучше», — сказал Эмбиид на пресс-конференции.

Также Джоэл сообщил, что в настоящий момент чувствует себя хорошо: «Чувствую себя довольно хорошо. Не нужно форсировать события и пытать сделать слишком много».

Турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдёт с 27 июля по 10 августа.

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