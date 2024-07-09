Один из лидеров сборной Греции Костас Слукас объяснил, почему не намерен играть на ОИ-2024

Разыгрывающий «Панатинаикоса» и сборной Греции Костас Слукас заявил, что не сыграет на Олимпиаде 2024 года в Париже. Слукас пропускал квалификационный турнир в Пирее из-за травмы и потому считает, что с моральной точки зрения было бы неправильно, если бы он получил место в финальной заявке сборной.

«Это неправильно с моральной точки зрения. Сейчас я отдыхаю. В то время как я принимаю ванну, ребята потеют, чтобы что-то сделать для национальной команды. Окажусь ли я в заявке сборной после того, как они прошли через все трудности? Мне предлагали это. Главный тренер Василис Спанулис спрашивал меня, не хочу ли я обсудить этот вопрос. И я ответил, что сомневаюсь. Нет ни одного шанса из миллиона, что я окажусь на Олимпиаде без участия в квалификационном турнире. Участие в Олимпийских играх было моей мечтой. Но правда в том, что я не смогу это испытать», — приводит слова Слукаса Basket News со ссылкой на его выступление в шоу SDNA Magic EuroLeague.