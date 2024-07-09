Купер Флэгг назвал лучшего игрока, защитника, тренера и команду НБА всех времён

Претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купер Флэгг принял участие в блиц-опросе SLAMonline, ответив на серию вопросjd про баскетбол.
Интервьюер: лучший игрок НБА всех времён?
Флэгг: Майкл Джордан.
Интервьюер: лучший игрок женской НБА?
Флэгг: Сью Бёрд.
Интервьюер: лучшая баскетбольная команда в истории?
Флэгг: «Бостон Селтикс» сезона-1985/1986.
Интервьюер: лучший защитник всех времён?
Флэгг: Кавай Леонард.
Интервьюер: лучший тренер всех времён?
Флэгг: Грег Попович.
Интервьюер: лучшие кроссовки Air Jordan?
Флэгг: Air Jordan 4.
В марте нынешнего года Флэгг получил награду «Лучшему игроку года» в США среди всех школьников страны.
Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане: