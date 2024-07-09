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Купер Флэгг назвал лучшего игрока, защитника, тренера и команду НБА всех времён

Претендент на первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года Купер Флэгг принял участие в блиц-опросе SLAMonline, ответив на серию вопросjd про баскетбол.

Интервьюер: лучший игрок НБА всех времён?

Флэгг: Майкл Джордан.

Интервьюер: лучший игрок женской НБА?

Флэгг: Сью Бёрд.

Интервьюер: лучшая баскетбольная команда в истории?

Флэгг: «Бостон Селтикс» сезона-1985/1986.

Интервьюер: лучший защитник всех времён?

Флэгг: Кавай Леонард.

Интервьюер: лучший тренер всех времён?

Флэгг: Грег Попович.

Интервьюер: лучшие кроссовки Air Jordan?

Флэгг: Air Jordan 4.

В марте нынешнего года Флэгг получил награду «Лучшему игроку года» в США среди всех школьников страны.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане: