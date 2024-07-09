Гилберт Аренас категорично высказался о наследии Стефена Карри

Трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Гилберт Аренас выразил уверенность, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри добился так много за время карьеры, что на его наследие уже ничто не повлияет.

«Руководство просто не сможет его обменять. Это бы выглядело плохо. Конечно, они будут пытаться победить, но, в конце концов, Стеф сделал достаточно. Он выиграл четыре чемпионства. В 38, 39, 40 лет он не будет главным парнем. Однако это никак не повлияет на его наследие», — сказал Аренас в своём подкасте.

Всю профессиональную карьерную карьеру Карри выступает за «Голден Стэйт». Вместе с калифорнийским клубом Стефен четыре раза становился чемпионом НБА. Дважды разыгрывающий получал награду самому ценному игроку лиги.

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