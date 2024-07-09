Назван лучший игрок сборной США в тренировочном лагере к ОИ-2024

Назван лучший игрок сборной США в тренировочном лагере к Олимпийским играм — 2024 согласно опросу портала The Athletic, который был проведён среди членов национальной команды.

Победителем опроса стал известный тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. За него было отдано пять голосов. По два голоса получили Стефен Карри, Джру Холидэй и Энтони Эдвардс, а по одному — Энтони Дэвис, Кавай Леонард, Джоэл Эмбиид, а также Бэм Адебайо.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Перед началом Олимпиады сборная США проведёт выставочную игру с национальной командой Канады 10 июля.

За сборную в Париже сыграют Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард. Главным тренером национальной команды является Стив Керр.