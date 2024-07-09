Тейтум — о выборе номера Коби Брайанта на Олимпиаде: для меня это честь

26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс», Джейсон Тейтум ответил на вопрос, почему он будет представлять сборную США на Олимпийских играх под 10-м номером.

«Я неоднократно говорил, как много значит для меня Коби Брайант. Я вдохновляюсь им. Поэтому для меня большая честь представлять эту форму и носить номер 10», — заявил Тейтум на пресс-конференции.

При выступлениях за сборную США на международной арене Коби Брайант играл под №10. Брайант в составе национальной команды США дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже. За сборную США на Олимпиаде сыграют Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.