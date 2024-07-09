Энтони Эдвардс рассказал, с кем из членов сборной США мечтал играть в одной команде

Лидер команды «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс рассказал, с кем из членов сборной США мечтал играть в одной команде.

«Я всегда хотел играть бок о бок с Кевином Дюрантом. Для меня он очень много значит, поскольку это один из моих любимых игроков, а также один из величайших баскетболистов всех времён. У меня есть опыт выступлений против него, но мне всегда хотелось работать вместе с ним. Не терпится увидеть то, как Кевин на Олимпиаде будет забрасывать мяч в кольцо», — приводит слова Энтони портал Yahoo Sports.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Перед началом Олимпиады сборная США проведёт выставочную игру с национальной командой Канады 10 июля.