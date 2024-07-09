Томпсон — о Джейсоне Кидде: я хочу узнать, каково защищаться против Коби и Майкла

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Клэй Томпсон прокомментировал свой взгляд на игру под руководством главного тренера «Даллас Мэверикс» Джейсона Кидда, известного бывшего разыгрывающего защитника.

«Знаете, Лука [Дончич] будет отдавать безумные пасы, но я всё ещё не видел пасов безумнее тех, которые Джейсон Кидд делал будучи игроком. Просто изучая талант этого человека пока я рос, можно понять, что он очень любит игру и любит атлетику. У него просто есть желание наслаждаться баскетболом, и я знаю, что мы все рады играть за него. Я просто хочу узнать у него, какого было защищаться против Майкла [Джордана], а затем Коби [Брайанта]», — заявил Томпсон на пресс-конференции.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.