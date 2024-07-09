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Клэй Томпсон рассказал о своих взаимоотношениях с Кайри Ирвингом

Клэй Томпсон рассказал о своих взаимоотношениях с Кайри Ирвингом
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34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Клэй Томпсон рассказал о своих взаимоотношениях с одним из лидеров клуба «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингом.

«То, как город принял его, как в организации приняли его, особенно после того, через что он прошёл, поражает. Я знаю Кайри долгое время. С тех пор как мы познакомились, он проявлял себя добрым человеком, на которого всегда можно было положиться», — заявил Томпсон на пресс-конференции.

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. Томпсон с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.

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