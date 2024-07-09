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Стало известно, примет ли участие Джа Морант в предстоящем сезоне НБА

Стало известно, примет ли участие Джа Морант в предстоящем сезоне НБА
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант полностью допущен к любой деятельности, связанной с баскетболом. Об этом сообщает издание Memphis Commercial Appel.

«Пора действовать», — прокомментировал новость Морант в своих социальных сетях.

Напомним, в январе этого года лидер «Гриззлис» был вынужден перенести операцию на правом плече, которая прошла успешно. Однако из-за длительного процесса восстановления Морант не смог принять участие в оставшейся части сезона.

В минувшем сезоне НБА разыгрывающий успел отбыть 25-матчевую дисквалификацию и после возвращения принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 27,5.

Ранее стало известно, что судебный процесс над Джа Морантом продлили, как минимум до осени 2024 года.

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