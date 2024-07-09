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«Это наша суперзвезда». Мюррей — об игре с Уильямсоном

27-летний американский профессиональный баскетболист, перешедший в команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррей высказался об ожиданиях от совместной игры со звездой команды 24-летним тяжёлым форвардом Зайоном Уильямсоном.

«Это наша суперзвезда… Я рад подтолкнуть его к следующему уровню, потому что у него есть впереди много уровней, которых он может достичь», — заявил Мюррей на пресс-конференции.

Напомним, в конце июня атакующий защитник Деджонте Мюррей был обменян из «Хоукс» в «Нью-Орлеан».

В минувшем сезоне Деджонте провёл 79 игр в составе «Атланты», набирая в среднем 22,6 очка, 6,4 передачи и 5,4 подбора за матч. «Хоукс» заняли 10-е место в регулярном сезоне, уступив в первом матче плей-ин «Чикаго Буллз».

Зайон Уильямсон был выбран на драфте НБА 2019 года под первым номером командой «Нью-Орлеан Пеликанс».