Войнаровски: Каннингем подписал пятилетний максимальный контракт

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Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что 22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Детройт Пистонс», Кейд Каннингем подписал новый пятилетний контракт новичка с организацией.

«Защитник «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем договорился о пятилетнем максимальном продлении контракта новичка на $ 224 млн. При достижении определённых условий стоимость контракта может подняться до $ 269 млн, со слов его агентов Джеффа Шварца и Джеймса Данливи», — написал Войнаровски в соцсети Х (ранее Twitter).

Каннингем на студенческом уровне выступал за команду университета штата Оклахома в Стиллуотере «Оклахома Стэйт Ковбойз». На драфте НБА 2021 года он был выбран под первым номером командой «Детройт Пистонс».

В минувшем сезоне он провёл 62 игры в среднем набирая 22,7 очка, 4,3 подбора и 7,3 передачи за матч.