ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Войнаровски: Каннингем подписал пятилетний максимальный контракт

Войнаровски: Каннингем подписал пятилетний максимальный контракт
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что 22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Детройт Пистонс», Кейд Каннингем подписал новый пятилетний контракт новичка с организацией.

«Защитник «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем договорился о пятилетнем максимальном продлении контракта новичка на $ 224 млн. При достижении определённых условий стоимость контракта может подняться до $ 269 млн, со слов его агентов Джеффа Шварца и Джеймса Данливи», — написал Войнаровски в соцсети Х (ранее Twitter).

Каннингем на студенческом уровне выступал за команду университета штата Оклахома в Стиллуотере «Оклахома Стэйт Ковбойз». На драфте НБА 2021 года он был выбран под первым номером командой «Детройт Пистонс».

В минувшем сезоне он провёл 62 игры в среднем набирая 22,7 очка, 4,3 подбора и 7,3 передачи за матч.

Материалы по теме
«Детройт» готов продлить контракт с защитником Каннингемом, предложив ему $ 224 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android