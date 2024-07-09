Клэй Томпсон объяснил, почему решил перейти в «Даллас Маверикс»

34-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Клэй Томпсон рассказал, почему принял решение перейти из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Даллас Маверикс».

«Не важно — играешь ты в баскетбол или работаешь клерком. Довольно часто перемены в вашей жизни могут привести к величию. Я очень благодарен „Уорриорз“ за всё, что было. У меня просто появилось чувство, что новый толчок даст мне сил и позволит мне сделать что-то особенное до конца моей карьеры. „Маверикс“ привлёк моё внимание составом, стилем игры и отношением к членам команды. Когда у меня была возможность смотреть их игры, то я понимал, что хорошо смогу влиться в этот клуб. Все парни помогают друг другу и наслаждаются игрой. Именно это мне и нужно было увидеть. Кроме того, у нас был взаимный интерес. Поэтому я здесь», — сказал Томпсон журналистам на пресс-конференции.