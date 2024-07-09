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Грин — о переходе Пола в «Сан-Антонио»: гениальный ход от «Спёрс»

Грин — о переходе Пола в «Сан-Антонио»: гениальный ход от «Спёрс»
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34-летний американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин прокомментировал переход 39-летнего разыгрывающего защитника Криса Пола из калифорнийского клуба в «Сан-Антонио».

«Крис Пол – один из величайших ветеранов этой лиги, с которыми я когда-либо был на одном паркете… Это гениальный ход со стороны «шпор», — заявил Грин в интервью Volume Sports.

Напомним, контракт 39-летнего плеймейкера Криса Пола с организацией «Спёрс» рассчитан на 1 год и $ 11 млн.

В прошедшем сезоне в составе «Уорриорз» Пол провёл 59 игр, набирая в среднем 9,1 очка, 6,7 передачи и 3,8 подбора.

«Голден Стэйт» в минувшем сезоне занял 10-е место в регулярном сезоне. В плей-офф команда не попала, проиграв в раунде плей-ин команде «Сакраменто Кингз».

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