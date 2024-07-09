Стефен Карри: когда Брон твой товарищ по команде, то это нереально круто

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что очень рад играть и работать вместе с тяжёлым форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в олимпийской сборной США.

«Когда Брон твой товарищ по команде, то это нереально круто. Мы оба прошли множество сражений. Его игра вызывает у меня восхищение. У меня есть чёткое понимание, что он из себя представляет. Меня поражает то, с какой преданностью и упорством он отдаётся баскетболу. Я счастлив работать вместе с ним, поскольку мы можем дополнять друг друга на площадке и создавать настоящую «химию», которая приведёт нас к успеху», — приводит слова Карри портал Lakers Nation.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа. Перед началом Олимпиады сборная США проведёт выставочную игру с национальной командой Канады 10 июля.