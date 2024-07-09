«Чувство, словно играешь в связке с Шаком». Пол Джордж — о работе с Джоэлом Эмбиидом

Атакующий защитник и новичок «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж высказался в адрес своего товарища по команде центрового представителя Камеруна Джоэла Эмбиида.

«Джоэл отличный игрок, у меня есть ощущение, что на него можно положиться. За всю свою карьеру мне ни разу не приходилось играть с настолько доминирующим парнем, как он. Кроме того, Джоэл один из лучших центровых в лиге. Для меня большая честь быть его товарищем по команде. Чувство, словно играешь в связке с Шаком. Это мечта, ставшая реальностью. Надеюсь нам удастся найти общий язык. Если мы это сделаем, то у «Филадельфии» появится шанс победить в следующем сезоне», — сказал Джордж в видео на своём YouTube-канале Podcast P with Paul George.