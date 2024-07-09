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«Мы обыграем кого угодно, даже сборную США». Тейтум — о силе чемпионского «Бостона»

«Мы обыграем кого угодно, даже сборную США». Тейтум — о силе чемпионского «Бостона»
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26-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс», Джейсон Тейтум ответил на вопрос, кто окажется сильнее в очной встрече — «Селтикс» или нынешняя сборная США.

«Знаете, когда ты выигрываешь чемпионат, это даёт тебе небольшую возможность говорить то, что ты хочешь, и говорить, что ты чувствуешь. Так, я играю с ребятами, с которыми, знаете, я только что провёл 10 месяцев на площадке, прошёл через ад и вернулся обратно. Так что я люблю «Селтикс». И сейчас в сборной у нас собралась адская команда. Некоторые из лучших игроков, когда-либо игравших. Но, знаете, после того, через что мы только что прошли со своими товарищами по «Селтикс», как мы победили в чемпионате, мы теперь вместе навсегда. Так что я выведу нас против кого угодно, и мы обыграем кого угодно, даже сборную США», — заявил Тейтум на пресс-конференции в тренировочном лагере.

Напомним, «Бостон Селтикс» стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024, обыграв в финале «Даллас Маверикс» со счётом 4-1.

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