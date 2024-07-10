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Назван член сборной США, который пропустит товарищескую игру с Канадой перед ОИ-2024

Назван член сборной США, который пропустит товарищескую игру с Канадой перед ОИ-2024
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Член национальной команды США Кевин Дюрант будет вынужден пропустить предстоящую товарищескую игру с Канадой перед Олимпийскими играми — 2024, которая состоится сегодня, 10 июля. Об этом сообщает портал Sports Illustrated.

Скорее всего, Дюрант пропустит встречу из-за незначительного растяжения икроножной мышцы, которое игрок «Финикса» получил 8 июля. По информации инсайдера издания The Athletic Шэмса Чарании, Дюрант не будет участвовать в активных тренировках и играх около недели.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

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