Леонард — о своём лидерстве в команде после ухода Джорджа: ничего не изменится

33-летний американский профессиональный баскетболист Кавай Леонард, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Клипперс», на медиа-дне сборной США в преддверии Олимпийских игр ответил на вопрос про своё лидерство в коллективе «Клипперс» после ухода Пола Джорджа в «Филадельфию Сиксерс».

«Вы спрашиваете, сколько мне будет стоить возглавить команду? Ровно столько же, сколько было в прошлом году. Ничего не изменится», — заявил Леонард журналистам.

Напомним, ранее известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, что Джордж заключил четырёхлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», по условиям которого в общей сложности за четыре сезона сможет заработать $ 212 млн.

В минувшем сезоне Леонард провёл за «Клипперс» 68 игр, в среднем набирая 23,7 очка, 6,1 подбора за матч.