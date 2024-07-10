«Всё ещё разочарован». Экс-игрок НБА вспомнил, как США бойкотировали Олимпиаду в Москве

Бывший игрок «Даллас Маверикс», четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Роландо Блэкман вспомнил, как сборная США бойкотировала летние Олимпийские игры 1980 года, которые проходили в Москве. Блэкман попал в состав национальной команды, которая должна была отправиться в СССР, однако в преддверии игр США приняли решение на них не ехать.

«Я всё ещё очень разочарован решениями, которые тогда были приняты, чтобы использовать нас для участия в политической битве. Конечно, конечно, я разочарован, у нас тогда многое получалось, мне нравилось участвовать в соревнованиях, потому что у нас была отличная команда», — приводит слова Блэкмана Mavs.com.

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