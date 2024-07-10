«Все должны подстраиваться под него». Крис Пол назвал уникального игрока НБА

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол высказался о центровом команды Викторе Вембаньяме, вспомнив, как играл против него в прошлом сезоне, будучи баскетболистом «Голден Стэйт Уорриорз».

«В том сезоне я играл против Вембаньямы и скажу вам, что, быть может, в лиге больше нет другого игрока, о котором все бы говорили после матчей так много. Каждому приходится подстраиваться под него», — приводит слова Пола Sports Illustrated.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, который был для Вембаньямы дебютным в лиге, в среднем за матч он набирал 21,4 очка, совершал 10,6 подбора и отдавал 3,9 передачи. Ранее сборная Франции объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже, включив в него Виктора.

Материалы по теме Сборная Франции по баскетболу объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже

Главные новости дня: