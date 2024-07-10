ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Все должны подстраиваться под него». Крис Пол назвал уникального игрока НБА

«Все должны подстраиваться под него». Крис Пол назвал уникального игрока НБА
Комментарии

Новичок «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол высказался о центровом команды Викторе Вембаньяме, вспомнив, как играл против него в прошлом сезоне, будучи баскетболистом «Голден Стэйт Уорриорз».

«В том сезоне я играл против Вембаньямы и скажу вам, что, быть может, в лиге больше нет другого игрока, о котором все бы говорили после матчей так много. Каждому приходится подстраиваться под него», — приводит слова Пола Sports Illustrated.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации, который был для Вембаньямы дебютным в лиге, в среднем за матч он набирал 21,4 очка, совершал 10,6 подбора и отдавал 3,9 передачи. Ранее сборная Франции объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже, включив в него Виктора.

Материалы по теме
Сборная Франции по баскетболу объявила финальный состав на Олимпиаду в Париже

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android