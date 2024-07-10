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Игрок НБА Расселл Уэстбрук встретился с Новаком Джоковичем

Игрок НБА Расселл Уэстбрук встретился с Новаком Джоковичем
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Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук встретился с прославленным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Фотографией поделилась пресс-служба теннисного турнира «Большого шлема» Уимблдона, в четвертьфинале которого сыграет Джокович.

Фото: Wimbledon, пресс-служба

За выход в полуфинал Уимблдона-2024 Новак сыграет с австралийцем Алексом де Минором. Их встреча состоится сегодня, 10 июля. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Ранее в полуфинал уже пробился россиянин Даниил Медведев. За выход в финал он поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом.

Ранее сообщалось, что сербский баскетболист и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич якобы подталкивал руководство клуба к подписанию Уэстбрука.

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