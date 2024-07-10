Шакил О’Нил дал совет Леброну Джеймсу перед новым сезоном НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил рассказал, как поступил бы на месте лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в новом сезоне. По мнению Шакила, лёгкий форвард должен уменьшить свою роль на площадке.

«Если бы я был на месте Леброна, уже установившего все возможные рекорды, я бы передал бразды правления Энтони Дэвису. Я бы сказал Энтони: «Послушай, мне не нужно всё время владеть мячом. Мне не нужно набирать все очки. Мне нужно, чтобы ты набрал все очки». Также я бы обратился к Остину Ривзу: «Ты можешь быть вторым номером. Я же могу быть просто разыгрывающим в стиле Мэджика Джонсона, вовлекать всех в игру и просто усердно работать», — сказал О’Нил в своём подкасте.

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