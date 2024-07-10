Андрей Воронцевич выступил с обращением по поводу перехода в «Зенит»

Новичок «Зенита» Андрей Воронцевич выступил с приветственным обращением, отметив, что рад присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга.

«Привет, Петербург. Рад присоединиться к «Зениту». Здесь замечательные болельщики и прекрасный город. Предстоящий сезон обещает быть очень интересным. Давайте вместе сделаем его запоминающимся и успешным. Вперёд за Питер, вперёд, «Зенит», — сказал Воронцевич в видео, опубликованном пресс-службой «Зенита».

Напомним, согласно официальному пресс-релизу «Зенита», контракт с Воронцевичем заключён на два года по схеме «1+1». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Андрей представлял «Нижний Новгород», из которого перешёл в УНИКС на правах аренды в преддверии плей-офф.

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