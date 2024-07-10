«Уралмаш» объявил о переходе россиянина, выступавшего в NCAA

25-летний российский форвард Алекс-Сергей Котов подписал контракт с «Уралмашем». Об этом информирует пресс-служба екатеринбургской команды. Стороны заключили контракт сроком на один год.

Ранее новичок «Уралмаша» выступал в американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Игрок три года провёл в команде Университета Иллинойса. В прошедшем сезоне Котов защищал цвета Университета Кэмпбелла. В среднем за матч россиянин набирал 3,8 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 1,1 передачи. Кроме того, он сделал рекордные в команде 18 блок-шотов за сезон.

Ранее в «Уралмаш» перешёл 34-летний российский баскетболист двукратный чемпион Единой лиги ВТБ Вячеслав Зайцев.

Материалы по теме Зайцев обратился к болельщикам «Уралмаша» после своего перехода в клуб из Екатеринбурга

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: