Владимир Гомельский высказался о фаворитах баскетбольного турнира на ОИ в Париже

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о предстоящем мужском баскетбольном турнире, который состоится в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Уже известны составы подгрупп, и, конечно, наибольший интерес вызывает подгруппа A, в которой собраны команды Канады, Австралии, Греции и Испании. Каждая из этих команд может обыграть любую из своих соперниц. Однако мне кажется, что безусловным фаворитом является сборная Канады. Там все игроки, которые будут выходить на паркет, являются игроками клубов Национальной баскетбольной ассоциации.

Состав группы B послабее: Япония, Франция, Германия и Бразилия. Но что значит послабее? Германия – действующий чемпион мира, показавший великолепный баскетбол на Филиппинах. Франция – хозяин турнира. Любая команда может обзавидоваться составу их центровых.

И, наконец, группа C, в которую вошли Южный Судан, Сербия, США и Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико – это сюрприз, а вот США и Сербия – команды, которые в очной встрече могут поспорить за первое место в группе. Южный Судан – команда молодая, неопытная и будет явным аутсайдером», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

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