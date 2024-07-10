35-летний Кевин Дюрант объяснил, почему до сих пор не женат

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант во время выступления в подкасте Логана Пола Impaulsive с блогером Дарреном Джейсоном Уоткинсом-младшим, известным как Speed, высказался по поводу своего отношения с женщинами. Отметим, что Дюрант не женат. В настоящий момент ему 35 лет.

«Хватит давать мне советы по поводу женщин и говорить со мной так, будто мне нужна рекомендация по этому вопросу. Мне нравится проводить с ними время. Просто, быть может, не так долго, как к этому привыкли другие. Одной руки не хватит? Братан, какой ещё руки? Тебе 16.Не сравнивай себя со мной. У тебя нет других ресурсов, кроме руки. Так что, пожалуйста, не ставь меня в один ряд с собой», — сказал Дюрант.

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Кевин Дюрант работает над своим броском в клубе: