Вице-президент США Харрис выступила перед игроками сборной с напутственной речью

Вице-президент США Камала Харрис выступила перед игроками национальной команды с напутственной речью в преддверии Олимпийских игр — 2024, которые состоятся в Париже.

«Все вы — лучшие из лучших и являетесь послами нашей страны как на площадке, так и за её пределами. Ваше возвращение из Парижа с золотыми медалями станет ещё одним примером превосходства, командной работы и преданности делу», — приводит слова Харрис портал Inside the Games.

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Сборная США будет играть в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Отметим, что Харрис потенциально может участвовать в выборах президента США, сменив кандидатуру Джозефа Байдена.