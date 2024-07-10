ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вице-президент США Харрис выступила перед игроками сборной с напутственной речью

Вице-президент США Харрис выступила перед игроками сборной с напутственной речью
Комментарии

Вице-президент США Камала Харрис выступила перед игроками национальной команды с напутственной речью в преддверии Олимпийских игр — 2024, которые состоятся в Париже.

«Все вы — лучшие из лучших и являетесь послами нашей страны как на площадке, так и за её пределами. Ваше возвращение из Парижа с золотыми медалями станет ещё одним примером превосходства, командной работы и преданности делу», — приводит слова Харрис портал Inside the Games.

Летние Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Сборная США будет играть в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Отметим, что Харрис потенциально может участвовать в выборах президента США, сменив кандидатуру Джозефа Байдена.

Сейчас читают:
Как 17-летний студент чуть не совершил сенсацию против сборной США в преддверии Олимпиады
Как 17-летний студент чуть не совершил сенсацию против сборной США в преддверии Олимпиады
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android