Браун опубликовал загадочный пост после новости, что Уайт заменит Леонарда в сборной США

27-летний лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун опубликовал загадочный пост на своей странице в социальной сети после того, как стало известно, что защитник «Бостона» Деррик Уайт заменит в национальной команде США лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

Фото: скрин поста в социальной сети Джейлена Брауна

Браун в посте использовал три эмодзи с пенсне, выражающие задумчивость или подозрительность. Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр в Париже состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. Ранее Джейлен Браун был признан MVP финальной серии сезона-2023/2024. 27-летний баскетболист стал самым результативным игроком в одном из пяти матчей серии с «Даллас Маверикс».