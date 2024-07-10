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Энтони Эдвардс подписал контракт с фирмой adidas на восьмизначную сумму

Энтони Эдвардс подписал контракт с фирмой adidas на восьмизначную сумму
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Лидер команды «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, играющий на позиции атакующего защитника, подписал контракт с фирмой adidas на восьмизначную сумму. Об этом сообщил известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Согласно информации Чарании, Эдвардс подписал многолетний контракт с фирмой, однако сумма соглашения не называется.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдвардс принял участие в 79 играх. В среднем за матч Энтони набирал 25,9 очка, делал 5,5 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

На Олимпийских играх — 2024 Эдвардс примет участие в составе сборной США. Ранее Энтони Эдвардс рассказал, с кем из членов сборной США мечтал играть в одной команде.

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