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Стало известно, почему Кавай Леонард не примет участия в Олимпиаде-2024

Стало известно, почему Кавай Леонард не примет участия в Олимпиаде-2024
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» и игрок сборной США Кавай Леонард будет вынужден пропустить предстоящие Олимпийские игры — 2024, чтобы сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Кавай готовился к Олимпийским играм в течение последних нескольких недель и провёл несколько успешных тренировок в Лас-Вегасе. Он чувствовал себя полностью готовым. Однако руководство сборной США и клуба «Лос-Анджелес Клипперс» совместно решили, что Леонарду лучше будет сосредоточиться на подготовке к предстоящему сезону вместо участия в Олимпийских играх в Париже», — сказано в пресс-релизе сборной США.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

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