Пол Пирс назвал лучшего игрока в сборной США

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что форвард «Бостона» Джейсон Тейтум лучше, чем лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант и разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, так как их статус во многом зависит от их популярности.

«Лучший игрок в сборной США — Джейсон Тейтум. Это парень, который стал чемпионом в лучшей команде», — сказал Пирс в эфире шоу Undisputed.

Напомним, «Бостон Селтикс» стал чемпионом НБА, обыграв «Даллас Маверикс» в пятом матче финальной серии. Джейсон Тейтум стал шестым игроком в истории, набравшим не менее 30 очков и сделавшим не менее 10 результативных передач в решающем матче финала НБА. Ранее инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что Тейтум заключил с «Бостоном» пятилетний контракт на сумму в $ 315 млн.