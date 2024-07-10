Назван срок, к которому могут приговорить Джонтея Портера за мошенничество со ставками

Экс-центровой «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества в рамках федерального уголовного дела, связанного со скандалом со ставками, из-за которого его пожизненно дисквалифицировали из НБА.

Портеру может грозить до четырёх лет тюрьмы и крупный штраф в несколько сотен тысяч долларов.

«То, что было сделано мной, это неправильно, незаконно, и я глубоко сожалею о содеянном», — приводит слова Портера газета 10news.

Напомним, Джонтей Портер был навсегда дисквалифицирован НБА. В апреле стало известно, что игрок «Торонто Рэпторс» владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил около 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов. Баскетболистам НБА запрещено делать ставки на какие-либо события, связанные с лигой. Беттинг в отношении других видов спорта не запрещён.