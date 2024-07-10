«Я прослезился». Тейтум — о реакции на то, что стал лицом обложки NBA 2K

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, как отреагировал на то, что стал лицом обложки популярного баскетбольного симулятора NBA 2K в версии Standard Edition.

«Я немного прослезился. Просто кое-что, о чём мне приходилось лишь мечтать, сбылось», — приводит слова Джейсона Тейтума портал Clutch Points.

Ранее сообщалось, что Тейтум станет обладателем крупнейшего контракта в истории Национальной баскетбольной ассоциации. По сведениям ESPN US, Джейсон и «кельты» заключили пятилетнее соглашение на сумму в $ 315 млн. Ранее обладателем самого крупного соглашения в истории североамериканской лиги был одноклубник Джейсона Джейлен Браун, которому причиталась сумма в $ 304 млн летом 2023-го.