Эрик Гордон заключил контракт с «Филадельфией Сиксерс»

Защитник Эрик Гордон подписал контракт с «Филадельфией Сиксерс», рассчитанный на два года на сумму $ 6,77 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Hoopshype Майкл Скотто. Соглашение включает опцию игрока на сезон-2025/2026.

В сезоне-2023/2024 35-летний Гордон провёл в общей сложности 68 матчей, в которых набирал 11 очков, делал 1,8 подбора и две передачи в среднем за игру. Также он реализовал 37,8% своих трёхочковых бросков.

Напомним, Эрик Гордон отказался от опции игрока в «Финикс Санз» на $ 3,4 млн и вышел на рынок свободных агентов. Американец провёл в «Финиксе» один сезон, перейдя в июле прошлого года из «Лос-Анджелес Клипперс». В завершившемся сезоне «Санз» уступили в первом раунде «Миннесоте Тимбервулвз» (0-4 в серии).