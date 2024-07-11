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США – Канада, результат матча 11 июля 2024, счет 86:72, товарищеский матч

Сборная США обыграла Канаду, Стефен Карри и Энтони Эдвардс набрали 25 очков
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В ночь с 10 на 11 июля мск на паркете «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился товарищеский матч между сборными США и Канады. Победа со счётом 86:72 осталась за американскими баскетболистами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
11 июля 2024, четверг. 05:30 МСК
США
Окончен
86 : 72
Канада
США: Карри, Холидэй, Букер, Эмбиид, Джеймс
Канада: Гилджес-Александер, Пауэлл, Барретт, Брукс, Маррей

Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, но вторая осталась за США с преимуществом «+15», благодаря чему американцы были впереди на восемь очков к большому перерыву. В третьей четверти игроки США увеличили отрыв ещё на семь очков, после чего удержали безопасное преимущество в заключительном отрезке.

Самым результативным баскетболистом в составе сборной США стал Энтони Эдвардс, на счету которого 13 очков, а также три подбора. Стефен Карри набрал 12 очков и отдал три результативных паса. В активе Энтони Дэвиса дабл-дабл — 10 очков и 11 подборов, а также четыре блок-шота, два ассиста и два перехвата.

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