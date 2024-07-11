Сборная США обыграла Канаду, Стефен Карри и Энтони Эдвардс набрали 25 очков

В ночь с 10 на 11 июля мск на паркете «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США, штат Невада) завершился товарищеский матч между сборными США и Канады. Победа со счётом 86:72 осталась за американскими баскетболистами.

Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, но вторая осталась за США с преимуществом «+15», благодаря чему американцы были впереди на восемь очков к большому перерыву. В третьей четверти игроки США увеличили отрыв ещё на семь очков, после чего удержали безопасное преимущество в заключительном отрезке.

Самым результативным баскетболистом в составе сборной США стал Энтони Эдвардс, на счету которого 13 очков, а также три подбора. Стефен Карри набрал 12 очков и отдал три результативных паса. В активе Энтони Дэвиса дабл-дабл — 10 очков и 11 подборов, а также четыре блок-шота, два ассиста и два перехвата.