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Леброн Джеймс дважды грубо толкнул Диллона Брукса во время товарищеской игры

Леброн Джеймс дважды грубо толкнул Диллона Брукса во время товарищеской игры
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Во время сегодняшней товарищеской игры между сборными США и Канады американский форвард Леброн Джеймс дважды грубо толкнул канадского игрока Диллона Брукса.

Напомним, матч между национальными командами США и Канады завершилась со счётом 86:72 в пользу американцев. Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, однако уже во втором отрезке сборная США начала наращивать преимущество и в конечном итоге победила.

Самым результативным баскетболистом в составе сборной США стал Энтони Эдвардс, на счету которого 13 очков, а также три подбора. Стефен Карри набрал 12 очков и отдал три результативных паса. В активе Энтони Дэвиса дабл-дабл — 10 очков и 11 подборов, а также четыре блок-шота, два ассиста и два перехвата.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
11 июля 2024, четверг. 05:30 МСК
США
Окончен
86 : 72
Канада
США: Эдвардс - 13, Карри - 12, Холидэй - 11, Дэвис - 10, Букер - 9, Тейтум - 8, Джеймс - 7, Адебайо - 6, Эмбиид - 5, Поттер - 3, Халибёртон - 2, Гэллоуэй, Хэйс
Канада: Барретт - 12, Гилджес-Александер - 10, Брукс - 10, Олиник - 9, Берч - 7, Александер-Уолкер - 5, Маррей - 5, Кабенгеле - 4, Лайлз - 4, Скрабб - 4, Пауэлл - 2, Дорт, Нембард, Скрабб, Эджим
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