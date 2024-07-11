Леброн Джеймс дважды грубо толкнул Диллона Брукса во время товарищеской игры

Во время сегодняшней товарищеской игры между сборными США и Канады американский форвард Леброн Джеймс дважды грубо толкнул канадского игрока Диллона Брукса.

Напомним, матч между национальными командами США и Канады завершилась со счётом 86:72 в пользу американцев. Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, однако уже во втором отрезке сборная США начала наращивать преимущество и в конечном итоге победила.

Самым результативным баскетболистом в составе сборной США стал Энтони Эдвардс, на счету которого 13 очков, а также три подбора. Стефен Карри набрал 12 очков и отдал три результативных паса. В активе Энтони Дэвиса дабл-дабл — 10 очков и 11 подборов, а также четыре блок-шота, два ассиста и два перехвата.