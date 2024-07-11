Гарнетт похвалил игру Джеймса в товарищеском матче между сборными США и Канады

Бывший игрок и чемпион НБА 2008 года Кевин Гарнетт восхитился игрой американского форварда Леброна Джеймса в качестве разыгрывающего во время товарищеского матча между сборными США и Канады.

«Леброн мог бы играть ещё 10 лет в роли Дрэймонда», — написал Гарнетт на своей странице в социальной сети.

Напомним, матч между национальными командами США и Канады завершился со счётом 86:72 в пользу американцев. Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, однако уже во втором отрезке сборная США начала наращивать преимущество и в конечном итоге победила.

Самым результативным баскетболистом в составе сборной США стал Энтони Эдвардс, на счету которого 13 очков, а также три подбора. Стефен Карри набрал 12 очков и отдал три результативных паса.