Лучшие моменты Бронни Джеймса во второй игре в составе «Лос-Анджелес Лейкерс»

Сегодня состоялся матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». В составе «озёрников» на площадку вышел также Бронни Джеймс, для которого эта игра стала второй в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Игра завершилась победой «Майами Хит» со счётом 80:76 (21:21, 15:19, 23:18, 21:18). В ходе игры Бронни Джеймс набрал три очка, сделал пять подборов, отдал три передачи, а также совершил два перехвата и три блок-шота. На площадке Бронни провёл 29 минут. Следующая игра «озёрников» состоится 13 июля с «Хьюстон Рокетс».
Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын.
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