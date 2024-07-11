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Лучшие моменты Бронни Джеймса во второй игре в составе «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лучшие моменты Бронни Джеймса во второй игре в составе «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Сегодня состоялся матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». В составе «озёрников» на площадку вышел также Бронни Джеймс, для которого эта игра стала второй в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра завершилась победой «Майами Хит» со счётом 80:76 (21:21, 15:19, 23:18, 21:18). В ходе игры Бронни Джеймс набрал три очка, сделал пять подборов, отдал три передачи, а также совершил два перехвата и три блок-шота. На площадке Бронни провёл 29 минут. Следующая игра «озёрников» состоится 13 июля с «Хьюстон Рокетс».

Джеймс-младший был выбран под общим 55-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут отец и сын.

НБА — Летняя лига . Калифорния
11 июля 2024, четверг. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
76 : 80
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Кнехт - 20, Каслтон - 18, Льюис - 14, Кузе - 9, Ист - 5, Хинсон - 5, Джеймс - 3, Траоре - 2, Валерио-Бодон, Николас
Майами Хит: Уильямс - 21, Джонсон - 21, Кристофер - 11, Пуллин - 10, Дэниелс - 9, Сако - 4, Уоррен - 2, Вашингтон - 2, Ларссон, Браун, Батлер
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Новости. Баскетбол
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