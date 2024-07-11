Джеймс — о взаимодействии с Карри: мы играем в то, что любим, правильно, и вот результат

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, каково ему делить площадку с разыгрывающим защитником «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Лидер «Лейкерс» похвалил передачу Карри, которая позволила Джеймсу исполнить данк.

«Мы любим играть в баскетбол. Это весело. Мы играем на высоком уровне, но что ещё важнее — мы играем в то, что любим, правильно, и вот результат», — приводит слова Леброна Total Pro Sports.

Напомним, матч между национальными командами США и Канады завершился со счётом 86:72 в пользу американцев.

Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, однако уже во втором отрезке сборная США начала наращивать преимущество и в конечном итоге победила. Стефен Карри набрал 12 очков и отдал три результативных паса.