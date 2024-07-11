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Последние шесть игроков, которые становились MVP сезона НБА, примут участие в ОИ-2024

Последние шесть игроков, которые становились MVP сезона НБА, примут участие в ОИ-2024
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Последние шесть игроков, которые становились MVP сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), примут участие в Олимпийских играх — 2024.

Обладатели награды MVP НБА с сезона 2018/2019 года

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 2019, 2020.
2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — 2023.
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 2021, 2022, 2024.

Напомним, на предстоящей Олимпиаде Яннис Адетокунбо будет играть в составе сборной Греции, Джоэл Эмбиид — в составе сборной США, а Никола Йокич — в составе сборной Сербии. Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр в Париже состоится с 27 июля по 10 августа.

Ранее форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями от совместной игры с лидером «Уорриорз» Стефеном Карри в сборной США.

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