Эдвардс рассказал, с кем поделился своими переживаниями перед товарищеским матчем

Лидер команды «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признался, что очень нервничал перед товарищеской игрой между сборными США и Канады, думая об Олимпиаде, и поделился этим с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Я нервничал по-настоящему, не буду врать. Я сказал Брону об этом. Я уже ни минуты не нервничал. Я впервые играл на Олимпиаде. Я определённо нервничал», — приводит слова Эдвардса The Sports Rush.

Напомним, матч между национальными командами США и Канады завершился со счётом 86:72 в пользу американцев. Сборная Канады выиграла первую четверть с перевесом в семь очков, однако уже во втором отрезке сборная США начала наращивать преимущество и в конечном итоге победила.

Самым результативным баскетболистом в составе сборной США стал Энтони Эдвардс, на счету которого 13 очков, а также три подбора.