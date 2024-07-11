Назван клуб, в который перешёл экс-игрок «Пармы» Си Джей Брайс

Бывший игрок пермского клуба «Парма» американец Си Джей Брайс перешёл в «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды.

Какое именно соглашение заключил с клубом Брайс — не сообщается.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Си Джей Брайс принял участие в 27 играх. В среднем за игру Брайс находился на площадке 26 минут и 51 секунду, а также набирал 13,9 очка, совершал 3,2 подбора, отдавал 3,4 передачи, делал 0,7 перехвата и 0,1 блок-шота. Американец играет на позиции атакующего защитника. Во время обучения в университете University of North Carolina at Charlotte Си Джей Брайс играл за команду NC State. Профессиональная карьера американца началась в 2021 году.

«Парма» по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги заняла пятое место в группе А. В плей-офф турнира пермский клуб уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинале (0-3 в серии).